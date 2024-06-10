Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Yılsonu Etkinliği

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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle yılsonu etkinliği düzenledi. Eğlenceli sahne gösterileri ile yeteneklerini sergileyen çocuklar, dünyaya barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde, çocuk ve gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesi'nde yılsonu etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulduğu etkinliği, Düzce Belediyesi Başkan Başdanışmanı Burçin Sarıcan, Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Okan Kaltu ve Burak Coşkun, belediye birim müdürleri ile çocukların aileleri de izledi.

Öğrencilerin halk oyunları, modern dans ve bale performansları sergilediği etkinlikte, jimnastik gösterisi de sunuldu. Çocuk korosu ise yine çocuklardan oluşan orkestra eşliğinde birbirinden güzel eserleri icra etti. Enerjik performansları ile sahneyi adeta bir şölen alanına dönüştüren öğrencilerin üstün performansları tam not aldı.

Aileler ve katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan gösteriler sonunda 'Savaşa Hayır' pankartı açan öğrenciler, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya istediklerini vurguladılar. - DÜZCE