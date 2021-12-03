Düzce Belediyesi, engelli bireylerin yanında - Son Dakika

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra engelli bireylere yönelik verdiği hizmetlerle gönüllere giriyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müdürlük, 2021 yılı genelinde evde bakım-öz bakım hizmetleri başta olmak üzere sıcak yemek hizmeti, hasta yatağı, akülü ve tekerlekli sandalye destekleriyle vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi.

Yılın ilk yarısından bugüne kadar engelli bireylerden gelen toplam 183 adet yeni evde bakım kaydını alan müdürlük, 109 hanede bin 908 kez ev temizliği gerçekleştirdi. 77 hane genelinde 924 defa engelli bireylere öz bakım hizmeti de veren ekipler, günde 135 adet olmak üzere 54 haneye toplamda 50 bin adet sıcak yemeği ulaştırdı.

Müdürlük, engelli vatandaşlara yönelik bakım ve yemek hizmetinin yanı sıra kendilerinden talep edilen 47 adet hasta yatağı, 8 adet akülü sandalye ve 21 adet tekerli sandalye desteğini de ihtiyaç sahiplerine teslim etti. - DÜZCE