Düzce Belediyesi Gençlere İstanbul Turu Düzenledi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Gençlere İstanbul Turu Düzenledi

Düzce Belediyesi Gençlere İstanbul Turu Düzenledi

Düzce Belediyesi, 150 genci İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmeleri için bir geziye gönderdi. Gezi boyunca gençler önemli turistik noktalara ziyaretler gerçekleştirdi.

02.12.2024 20:05  Güncelleme: 20:09
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Düzce Belediyesi gençlerin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak üzere İstanbul'a bir gezi düzenledi. 150 genç İstanbul'un tarihi güzelliklerini keşfetti.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlere tarihi ve kültürel bir deneyim yaşatmak amacıyla İstanbul'a gezi düzenledi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen geziye, mahalle temsilcileri, Gençlik Kulübü üyeleri ve mahallelerden seçilen gönüllü gençler olmak üzere yaklaşık 150 kişi katıldı. Katılımcılar, gezinin ilk kısmında Fatih Cankurtaran'daki tesislerde keyifli bir kahvaltı yaptı. Ardından İstanbul'un tarihi zenginliklerini keşfe çıkan gençler, Yedikuleler, Sultanahmet Camii ve Meydanı, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Gülhane Parkı gibi önemli turistik ve kültürel noktaları ziyaret etti.

Gezi, Eminönü sahilinde balık ekmek ikramı ile son buldu. Gençler, İstanbul'daki unutulmaz deneyimlerinin ardından Düzce'ye döndü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Gençlere İstanbul Turu Düzenledi - Son Dakika

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