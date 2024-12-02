Düzce Belediyesi Gençlere İstanbul Turu Düzenledi

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Düzce Belediyesi gençlerin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak üzere İstanbul'a bir gezi düzenledi. 150 genç İstanbul'un tarihi güzelliklerini keşfetti.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlere tarihi ve kültürel bir deneyim yaşatmak amacıyla İstanbul'a gezi düzenledi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen geziye, mahalle temsilcileri, Gençlik Kulübü üyeleri ve mahallelerden seçilen gönüllü gençler olmak üzere yaklaşık 150 kişi katıldı. Katılımcılar, gezinin ilk kısmında Fatih Cankurtaran'daki tesislerde keyifli bir kahvaltı yaptı. Ardından İstanbul'un tarihi zenginliklerini keşfe çıkan gençler, Yedikuleler, Sultanahmet Camii ve Meydanı, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Gülhane Parkı gibi önemli turistik ve kültürel noktaları ziyaret etti.

Gezi, Eminönü sahilinde balık ekmek ikramı ile son buldu. Gençler, İstanbul'daki unutulmaz deneyimlerinin ardından Düzce'ye döndü. - DÜZCE