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Düzce Belediyesi Görme Engelliler İçin Buluşma Düzenledi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Görme Engelliler İçin Buluşma Düzenledi

Düzce Belediyesi, 7-14 Ocak tarihleri arasında Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla görme engelliler ve aileleri için bir buluşma düzenledi. Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın da katıldığı etkinlikte, görme engellilere yönelik yapılan çalışmalar ve belediye hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Konuklara hediyeler verildi ve günün anısına fotoğraf çekildi.

Düzce Belediyesi Görme Engelliler İçin Buluşma Düzenledi
15.01.2024 - 16:54,
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Düzce Belediyesi, kentte yaşayan görme engelliler için buluşma düzenledi. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmaya Düzce Belediyesi ev sahipliği yaparken Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'da misafirleri yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi 7-14 Ocak tarihleri arasında anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir farkındalık oluşturdu. Her yaştan Düzceli vatandaşların sosyal yaşama katılımı konusunda etkinliklere ev sahipliği yapmaya özen gösteren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Düzce'de yaşayan görme engelliler ve aileleri için Kusursuz Kafe'de yemek organizasyonu düzenledi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın da yalnız bırakmadığı her yaştan görme engelli vatandaşlar aileleri ile birlikte güzel vakit geçirdi. Görme engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması için yapılan çalışmalar ve Düzce Belediyesi hizmetleri konularında bilgilendirilen konuklar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kendileri için hazırlanan hediyeleri alarak daha sonra günün anısına fotoğraf çektirdi. Başkan Yardımcısı Kocaman'ın da davete katılan tüm konuklara teşekkür etmesi ile buluşma sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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