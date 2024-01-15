Düzce Belediyesi Görme Engelliler İçin Buluşma Düzenledi

Düzce Belediyesi, kentte yaşayan görme engelliler için buluşma düzenledi. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmaya Düzce Belediyesi ev sahipliği yaparken Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'da misafirleri yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi 7-14 Ocak tarihleri arasında anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir farkındalık oluşturdu. Her yaştan Düzceli vatandaşların sosyal yaşama katılımı konusunda etkinliklere ev sahipliği yapmaya özen gösteren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Düzce'de yaşayan görme engelliler ve aileleri için Kusursuz Kafe'de yemek organizasyonu düzenledi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman'ın da yalnız bırakmadığı her yaştan görme engelli vatandaşlar aileleri ile birlikte güzel vakit geçirdi. Görme engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması için yapılan çalışmalar ve Düzce Belediyesi hizmetleri konularında bilgilendirilen konuklar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kendileri için hazırlanan hediyeleri alarak daha sonra günün anısına fotoğraf çektirdi. Başkan Yardımcısı Kocaman'ın da davete katılan tüm konuklara teşekkür etmesi ile buluşma sona erdi. - DÜZCE