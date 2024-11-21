Düzce Belediyesi Hijyenik Et Üretimi İçin Yeni Mezbahane Projesi Üzerinde Çalışıyor

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Düzce Belediyesi mülkiyetindeki mezbaha tesisinde, vatandaşların güvenli ve sağlıklı et tüketebilmesi için hijyen ve sağlık şartlarına özen gösteriliyor.

Düzce Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve işletme faaliyetleri 2022 yılında 10 yıllığına devredilen mezbaha tesisi, halk sağlığını ön planda tutarak, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun et üretimini sürdürüyor.

Vatandaşlarının güvenli ve sağlıklı et tüketebilmesine imkan sunan tesiste, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimleri veteriner hekimler kontrolünde yapılıyor. Soğuk hava depolarında dinlendirildikten sonra işlenen etler ise, mühürlenerek şehirdeki kasaplara ulaştırılıyor.

Mezbahane tesisinin temizlik çalışmaları günlük olarak yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından hijyen ve temizlik denetimleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı doğrultusunda, mevcut tesisin yerine daha modern ve verimli bir mezbaha tesisi inşa edilmesi için proje çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni tesisin inşaatına 2025 yılında başlanması hedefleniyor. - DÜZCE