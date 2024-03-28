Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Kıyafet Dağıtıyor

Düzce Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık kıyafet dağıtımına başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hayır Çarşısı'ndan sahiplerine ulaştırılan bayramlık kıyafetler alt üst giyim ve ayakkabıdan oluşuyor.
Düzce Belediyesi ayni ağırlıklı sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca sıcak yemek hizmeti ve gıda kolisi yardımlarının yapıldığı ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık dağıtımı da başladı. Ramazan Bayramı öncesi daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan kıyafetler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Bahçeşehir Hizmet Binası'nda bulunan Hayır Çarşısı aracılığı ile sahiplerine ulaştırılıyor.
Toplam 2 bin 800 çocuk için hazırlanan kıyafetler ayakkabı ile alt ve üst giyim olacak şekilde takım halinde veriliyor. Çocukların mutluluk, ailelerinin de memnuniyet ile karşıladığı ayni yardımlar belli süreçler kapsamında ilgili ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edecek. - DÜZCE
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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