Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Kıyafet Dağıtıyor

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Düzce Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık kıyafet dağıtımına başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hayır Çarşısı'ndan sahiplerine ulaştırılan bayramlık kıyafetler alt üst giyim ve ayakkabıdan oluşuyor.

Düzce Belediyesi ayni ağırlıklı sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayı boyunca sıcak yemek hizmeti ve gıda kolisi yardımlarının yapıldığı ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık dağıtımı da başladı. Ramazan Bayramı öncesi daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan kıyafetler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Bahçeşehir Hizmet Binası'nda bulunan Hayır Çarşısı aracılığı ile sahiplerine ulaştırılıyor.

Toplam 2 bin 800 çocuk için hazırlanan kıyafetler ayakkabı ile alt ve üst giyim olacak şekilde takım halinde veriliyor. Çocukların mutluluk, ailelerinin de memnuniyet ile karşıladığı ayni yardımlar belli süreçler kapsamında ilgili ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edecek. - DÜZCE