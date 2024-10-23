Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlamaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlamaya Devam Ediyor

Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlamaya Devam Ediyor

Düzce Belediyesi, sosyal yardımlarla 5 bin 372 aileye gıda kolisi ve 74 bin 626 sıcak yemek yardımında bulundu. Yaşlılar ve engellilere yönelik birçok hizmet sunan müdürlük, çocuklara da bayramlık kıyafet, kırtasiye seti ve yeni doğan paketi gibi yardımlarla destek oldu.

23.10.2024 14:27  Güncelleme: 14:31
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Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri ile gönüllere dokunmaya devam ediyor. 5 bin 372 aileye gıda kolisinin yanı sıra 74 bin 626 adet sıcak yemek yardımında bulundu.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 9 ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli hizmetler sunmaya devam etti. Bu dönemde, özellikle yaşlılar ve engelli bireyler gibi destek ihtiyacı duyan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla toplam bin 10 adet ev temizliği ve bin 29 adet öz bakım hizmeti gerçekleştirildi. Psikolojik destek ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitelerini artırmalarına da katkı sunan müdürlük, 193 kişiye psiko-sosyal destek sundu.

Toplumun en muhtaç kesimlerine ulaşan müdürlük, 5 bin 372 aileye gıda kolisinin yanı sıra 74 bin 626 adet sıcak yemek yardımında bulunarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağladı. Vatandaşlara zor günlerde de destek olmayı sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, cenaze evlerinde 40 bin 926 adet pide dağıtımı gerçekleştirdi.

Müdürlük, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yardımlarını da sürdürerek, 2 bin 229 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı, 16 çocuğa bot ve mont yardımında bulundu. Çocukların eğitim hayatına da destek olan müdürlük, 298 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

Bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkıda bulunmak için 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle bin 51 aileye yeni doğan paketi ve kabin kartı verildi. Engelliler ve hastalar için araç ve malzeme taleplerini de yerine getiren müdürlük, 4 adet akülü sandalye, 50 adet tekerlekli sandalye, 75 adet hasta yatağı, 4 adet walker (yürüteç), 1 adet koltuk değneği, 2 adet oksijen konsantratörü, 1 adet havalı yatak yardımında bulundu. 3 tekerlekli 2 kişilik akülü engelli aracı ihtiyaç sahibine teslim edildi.

172 hastanın medikal malzeme, 26 hastanın hijyen paketi talebi de aynı dönem içerisinde karşılandı. Ayrıca 4 adet akülü sandalyenin tamir edilmesi sağlandı. 129 hastanın naklini sağlamak üzere de araç ile nakil desteği verildi.

Düzce Belediyesi'nin 153 numaralı Beyaz Masa Hattı'na iletilen 572 adet talebe de olumlu yanıt vererek karşılayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2 adet ev tadilatı da gerçekleştirdi.

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 9 adet halk ekmek büfesi faaliyetine devam ederken, ekmek kabinlerinde çölyak hastaları ve glutensiz beslenmek isteyen vatandaşlar için glutensiz ekmek satışları da bu dönemde başladı.

Bin 346 hanenin sosyal çarşı, 267 kişinin evde bakım başvurusunu alarak incelemeyi tamamlayan müdürlük, talep eden 14 aileye de ikinci el eşya desteği sağladı.

Kurban Bayramında vatandaşlardan alınan kurban etlerini hazırlayarak 84 aileye dağıtımını gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan ve Kurban Bayram namazı çıkışında camii önlerinde meyve suyu, poğaça, simit, çikolata, şeker dağıtımında bulundu. Ayrıca talep eden dernek ve vakıfların etkinliklerinde patlamış mısır, pamuk şeker ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi'nin halka açık etkinlikleri başta olmak üzere, kütüphanelerde ve cami önlerinde stant açan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ikramlıklarını vatandaşlarla paylaştı.

Hastanede yatan erkek hastaların saç ve sakal tıraşlarını yapan, dezavantajlı gruplara yönelik özel organizasyonlar ve ziyaretler düzenleyen, çocuklara oyuncak dağıtımı yapan müdürlük, bağışları ile belediyeye maddi destek veren iş insanlarına da teşekkür plaketleri takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlamaya Devam Ediyor - Son Dakika

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