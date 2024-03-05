Düzce Belediyesi İnanç ve Kültür Turları Başlıyor

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Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayına yönelik 'İnanç ve Kültür Turları' başlıyor. Kayıtların başladığı turlar Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her gün Eyüp Sultan Camii, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya ve Çamlıca Camii rehber eşliğinde gezi düzenlenecek.

Düzce Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul'da ki kutsal mekanlara yönelik gezi programı gerçekleştirilecek. Ramazan ayı içinde 11 Mart tarihinde başlayacak olan ve Ramazan ayının sonuna kadar sürecek olan inanç ve kültür turları için kayıtlar başladı.

Günübirlik olarak düzenlenen turlar ücretsiz şekilde vatandaşların hizmetine sunulurken, rehber eşliğinde Eyüp Sultan Camii, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya ve Çamlıca Camii ziyaret edilecek. İftar ikramının da yapılacağı turlar kapsamında araçlar Ramazan boyunca saat 08.30'da belediye meydanından kalkacak, gece saat 01.00'de ise dönüş sağlayacak.

İnanç ve Kültür Turlarına kayıt olmak isteyen vatandaşlar 0380 524 34 57 numaralı hat üzerinden bilgi alabilecekler. - DÜZCE