Düzce Belediyesi İş Kulübü, Firmaları Ziyaret Ederek İşçi İhtiyaçlarını Karşılıyor

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Düzce Belediyesi tarafından BelKA İnsan Kaynakları A.Ş bünyesinde kurulan İş Kulübü'nün yönetici ve personelleri, ilde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, işçi ihtiyaçları ile çalışma alanları hakkında bilgiler aldı.

Düzce Belediyesi İş Kulübü, kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda vatandaşa iş bulma konusunda yardımcı olmaya, bu noktada hem işçi hem de işveren odaklı görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

İş arayanlar kadar işçi arayan firmaların da çok olmasını göz önünde bulundurarak hareket eden İş Kulübü, bu doğrultuda sanayi kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştiriyor. İş Kulübü Sorumlusu Dilale Seyyar ve AR-GE Personeli Tezcan Türedi tarafından yapılan ziyaretlerde, İnsan Kaynakları birimleri ile görüşmelerde bulunuluyor.

Yapılan saha taramasında firmaların aradığı nitelikte işçiler bulunması konusunda İş Kulübü olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini ifade eden Dilale Seyyar, ayrıca firmaların çalışma ve üretim alanları ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunarak en uygun personeli belirlemeye çalıştıklarını belirtti. - DÜZCE