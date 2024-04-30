DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinde yeni dönem yönetim kurulları belirlendi.
Şirketlerdeki görev dağılımı şu şekilde oldu.
BELTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Yavuz, Yönetim Kurulu Üyesi Okan Özkasap ve Genel Müdür Üzeyir Yiğit.
BELKA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ataç Aki, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şulenur Kubilay Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi İmran Aktepe ve Genel Müdür Erdem Yılmaz.
BELTUR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Cicü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kayıkçı ve Genel Müdür Levent Sivrikaya.
BAHÇEŞEHİR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oya Kocaman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Katırcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Pişkin ve Genel Müdür Necla Erdoğan.
Ulaşım Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydın ve Genel Müdür: Turgay Çelik oldu.
Önceki dönem Düzce Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Günden'de yeniden Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Belediyesi İştirak Şirketlerinin Yönetim Kurulları Belirlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?