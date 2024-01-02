 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 Yılında 2 Bin 840 Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 Yılında 2 Bin 840 Olaya Müdahale Etti

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 2 bin 840 olaya müdahale ederken, 4 bin 229 vatandaşa yangın ve afetle mücadele eğitimi verdi. İtfaiye teşkilatı, modernize edilen fiziki şartlar ve araçlarla bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olma yolunda ilerliyor. Ayrıca, deprem ve diğer afetlerde de başarılı çalışmalar gerçekleştirerek bölgenin yaralarının sarılmasında önemli rol oynadı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 Yılında 2 Bin 840 Olaya Müdahale Etti
02.01.2024 - 17:35,
Abone Ol

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 2 bin 840 olaya müdahale ederken, 4 bin 229 vatandaşa da yangın ve afetle mücadele eğitimi verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılı istatistiklerini yayımladı. Merkez ve Bahçeşehir bölgesinde bulunan 2 istasyonda 17 araç ve 80 personel ile görev ifa eden ve sadece görev bölgesinde değil ülke genelinde yaşanan afetlere de müdahale eden itfaiye teşkilatı, bir yıl boyunca 2 Bin 840 olaya müdahale ederken, 4 Bin 229 vatandaşa eğitim verdi.

Belediye Başkan Faruk Özlü'nün girişimleri ile çağın gereklerine uygun olarak hem fiziki şartlar hem de araçlar bakımından modernize edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu doğrultuda hareket eden itfaiye teşkilatı, Çoban mevkiindeki yeni ve tam teşekküllü modern binası, modernize edilmiş ve her olaya müdahale edebilecek kapasiteye yükseltilmiş araçlarının yanı sıra Bahçeşehir bölgesindeki istasyonu ile birlikte her an göreve hazır şekilde kendini geliştirmeye devam ediyor.

Düzceli itfaiyeciler depremzedelerin yanında

2023 yılının başında Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilin etkilendiği deprem afetinde ilk andan müdahale noktasında yer alarak başarılı çalışmalarıyla birçok vatandaşın kurtarılmasında önemli rol oynayan itfaiye teşkilatı, depremin ardından afet yaşanan illerde belediyecilik hizmetlerinin aksamaması noktasında da takviye ekiplerle bölgenin yaralarının sarılmasında yanlarında oldu.

Yangından trafik kazasına her olaya hzılı müdahale

Geçtiğimiz yıl 2 istasyon üzerinden 4 bin 311 kez çıkış yapan itfaiye müdürlüğü, bu süreçte 17 araç ve 80 personeli ile meydana gelen 767 yangına müdahale ederken, 169 sıkışmalı trafik kazasında görev aldı. İtfaiye ekipleri aynı dönem içerisinde 208 Kentsel İnsan kurtarma, 551 Kentsel Hayvan kurtarma çalışması gerçekleştirirken, 152 Su tahliyesi, 71 baca temizliği, 922 de ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Bilinçlendirme eğitimleri hız kesmedi

Eğitim noktasında da önemli adımlar atan ve bilinçlendirme noktasında vatandaşlar ve kurumlarla iş birliği içerisinde afet ve yangınla mücadele eğitimleri de veren Düzce İtfaiyesi, 2023 yılında 4 bin 229 vatandaşa, 70'te kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim gerçekleştirdi. Aynı şekilde 25 tatbikatın da başarılı şekilde tamamlanmasını sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, İtfaiye, Kurtarma, Deprem, İtfaiye, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 Yılında 2 Bin 840 Olaya Müdahale Etti - Son Dakika


18:25
TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var

Son Dakika
18:25 TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 18:49:32. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 Yılında 2 Bin 840 Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement