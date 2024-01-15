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Düzce Belediyesi, Kabalak ve Bahçeşehir'den Muncurlu'ya yeni otobüs hatları açtı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, Kabalak ve Bahçeşehir'den Muncurlu'ya yeni otobüs hatları açtı

Düzce Belediyesi, şehir içi ulaşım ağını genişletmek amacıyla Kabalak ve Bahçeşehir bölgelerinden Muncurlu'ya hizmet verecek iki yeni otobüs hattını hizmete soktu. Yeni hatlar, vatandaşların taleplerini karşılamak ve mağduriyet yaşamamalarını sağlamak için açıldı. Seferler hafta içi düzenlenecek olup, belirli saatlerde gerçekleştirilecektir.

Düzce Belediyesi, Kabalak ve Bahçeşehir\'den Muncurlu\'ya yeni otobüs hatları açtı
15.01.2024 - 10:58,
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Düzce Belediyesi, şehir içi ulaşım noktasında hizmet ağını günden güne genişletirken, vatandaşların taleplerini göz önünde bulundurarak Kabalak ve Bahçeşehir bölgesinden Muncurlu bölgesine hizmet verecek iki yeni otobüs hattını daha hizmete soktu.

Düzce Belediyesi, yeni otobüslerle birlikte ulaşım ağını güçlendirirken, yeni hatlarında hizmete girmesini sağlayarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma gerçekleştiriyor. Kısa süre önce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum ve Çocuk Acil bölümlerinin hizmete girmesi ile birlikte vatandaşların ulaşım taleplerinin artmasını göz önünde bulundurarark çalışma gerçekleştiren Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş iki yeni hattın hizmete sokulmasını sağladı.

Bu doğrultuda sadece hafta içi olacak şekilde 30 no'lu Bahçeşehir-Muncurlu ile 55 no'lu Kabalak-Muncurlu arasında sefer yapacak iki yeni hat vatandaşların hizmetine sunuldu. Demetevler'den başlayrak Yeşiltepe Mahallesi üzerinden Muncurlu'ya gidecek toplu taşıma araçları saat 07.00 itibariyle başlayacak ve 09.00, 11.30, 13.40 ve 16.00 saatlerinde seferlerine devam ederken tersi istikametten ise 08.05., 10.05, 12.35, 14.50 ve 17.05 saatlerinde dönüş sağlayacak.

Kabalak üzerinden Muncurlu'ya gidecek vatandaşlar için ise ilk araç 06.50 de hareket ederken 09.10, 11.30 ve 16.00 saatlerinde de araç kalkışları yapılacak. Muncurlu'dan ise Kabalak bölgesine araç kalkış saatleri 08.05., 10.20, 12.40 ve 17.00 olarak belirlendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, Kabalak ve Bahçeşehir'den Muncurlu'ya yeni otobüs hatları açtı - Son Dakika
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