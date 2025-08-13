Düzce Belediyesi Karaca Deresi Korkuluklarını Yeniliyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Karaca Deresinin Metek TOKİ ile Hamidiye Mahallesi Hürriyet Bulvarı arasındaki 2 bin 100 metrelik alanda bulunan korkulukların tadilatlarını ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra mücavir alan içerisinde herhangi bir olumsuz yaşanmaması adına adımlar atmayı sürdürüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, dere kenarlarında bulunan korkulukların yenilenmesini sağlıyor. Bu doğrultuda, Karaca Deresinin Metek TOKİ ile Hamidiye Mahallesi Hürriyet Bulvarı arasında kalan 2 bin 100 metrelik kısmında çalışma başlatan müdürlük ekipleri, söz konusu güzergahın vatandaşlar için daha güvenli hale getirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler, bir yandan eskiyen korkulukların tadilatını gerçekleştirirken bir yandan da öz kaynaklarla hazırlanan korkulukların montaj işlemlerini gerçekleştiriyor. Hazırlanan program dahilinde hareket eden müdürlük ekipleri, söz konusu hat üzerinde çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. - DÜZCE