Düzce Belediyesi Kent Park\'ta Tamir ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Düzce Belediyesi'nin şehir merkezindeki Kent Park'ta başlattığı tamir, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Adeta yeniden inşa edilen parkta, yeni çocuk parkının montajı tamamlanırken, yürüyüş yollarının ve yeşil alanların yapımı devam ediyor.

Düzce şehir merkezinin güzide yeşil alanlarından biri olan ve Kusursuz Kafe'nin de içerisinde yer aldığı Kent Park'ta Düzce Belediyesi tarafından başlatılan büyük onarım çalışmaları devam ediyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ortak çalışmasında, 11 dönüm alana sahip park içerisinde ağaçlara zarar vermeden büyük bir çocuk oyun alanı oluşturuldu. Kauçuk zemin ile kaplanan oyun alanında salıncak, kaydırak, tahterevalli, halat salıncak gibi oyun gruplarının montajı tamamlandı.

Yeniden oluşturulan yürüyüş yollarının kayrak taşı ile döşenmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler, yeşil alan düzenlenmesi için toprak tesviye işlemine devam ediyor.

Vatandaşların yeşillikler arasında, kuş cıvıltıları eşliğinde keyifli zamanlar geçirebilecekleri Kent Park kısa süre içerisinde yeniden hizmete açılacak. - DÜZCE