Düzce Belediyesi Kurban Bayramında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Kurban Bayramında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesen vatandaşların ihtiyaç sahiplerine yardımını sağlayacak. Kurban etleri, sosyo-ekonomik durumu tespit edilen ihtiyaç sahiplerine Düzce Belediyesi tarafından ulaştırılacak.

12.06.2024 11:11
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Düzce Belediyesi, bu Kurban Bayramında da kurban ibadetini yerine getiren vatandaşların hayırlarını sosyo-ekonomik durumu önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Vatandaşlar tarafından Kurban Bayramında kesilen kurban etleri, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Müdürlük tarafından yapılan planlama çerçevesinde sosyo-ekonomik durumları değerlendirilerek incelemesi yapılan ve kurumsal yardımlardan faydalanan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek kurban eti dağıtımı ile hayırseverler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü vazifesi görülecek.

Bayramın 1. ve 2. günü 0 538 015 94 77 numaralı telefon üzerinden müdürlükle irtibata geçen vatandaşların adreslerinden parçalanmış kurban etleri alınarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Kurban Bayramında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek - Son Dakika

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