Düzce Belediyesi, Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi'ne Destek Verdi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi'ne Destek Verdi

Düzce Belediyesi, Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi\'ne Destek Verdi

Düzce Belediyesi, 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi'ne destek vererek, fındık işçisi olarak Düzce'ye gelen ailelerin çocukları için Çocuk Üniversitesi'nde eğlenceli etkinlikler düzenledi.

31.08.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Düzce Belediyesi, 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi'ne destek verdi. Fındık işçisi olarak Düzce'ye gelen ailelerin çocukları için Çocuk Üniversitesi'nde eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Düzce'de 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğine Hayır!' sloganı ile uygulanan Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi'ne destek veren Düzce Belediyesi, misafir çocukları Çocuk Üniversitesi'nde ağırladı. Düzce'ye gelen fındık işçilerinin çocukları, Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Çocuk Üniversitesi'nde unutamayacakları bir gün yaşadı.

Çocuk Üniversitesi tarafından hazırlanan etkinlikte, misafir çocuklar kendileri için hazırlanan pastayı keserek, animasyon filmi izledi. Çeşitli sportif aktivitelere katılan, fiziksel gelişim, görsel sanatlar ve müzik atölyelerinden yararlanan çocuklar, şarkılar söyleyip dans ederek eğlenceli ve keyifli saatler geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi'ne Destek Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi'ne Destek Verdi - Son Dakika
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