Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cuma namazı sonrasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen aşure dağıtım programında kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti. Özlü, Muharrem ayında dağıtılan aşurenin geleneklerin yaşatılması ve toplumda dayanışmanın bir sembolü olduğunu kaydetti. Düzce Belediyesi Mehteran Takımı da programda yer aldı.

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Düzce aşure ile tatlandı - Son Dakika

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