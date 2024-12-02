Düzce Belediyesi\'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

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Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler için özel bir etkinlik düzenledi. Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen programda, katılımcılar önce yemek ikramı ile ağırlandı, ardından müzik eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi.

Düzce Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, Kusursuz Kafe'de düzenlenen özel programda, engelli bireyler eğlenceli bir gün geçirdi. Katılımcılara yemek ikramı ile başlayan programda müzik eşliğinde renkli anlar yaşandı. Katılımcılar dans ederek gönüllerince eğlendi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin ve müdürlük personeli de etkinlik boyunca davetlilerle yakından ilgilenerek, onların keyifli zaman geçirmelerine imkan sağladı.

Etkinlik sonunda ise engelli bireyler hep birlikte pasta kesti.

Düzce Belediyesi, bu anlamlı günde engelli bireylerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. - DÜZCE