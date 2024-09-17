Düzce Belediyesi'nden Gençlere Unutulmaz Kamp Etkinliği - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden Gençlere Unutulmaz Kamp Etkinliği

Düzce Belediyesi\'nden Gençlere Unutulmaz Kamp Etkinliği

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 60 gencin katıldığı bir kamp etkinliği düzenledi. Akçakoca Beltur Otel sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte gençler, müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirip yeni arkadaşlıklar kurdular.

17.09.2024 10:22  Güncelleme: 10:23
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Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençlere yönelik kamp etkinliği düzenledi. Akçakoca Beltur Otel sahilinde gerçekleştirilen kampa katılan 60 genç, unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Düzce Belediyesi, gençleri bir araya getiren anlamlı bir kamp etkinliği gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonundaki kampa, Spor Mahallemde programında form dolduran 8 farklı mahalleden 60 genç katıldı. Kız ve erkek grupları için ayrı ayrı günlerde düzenlenen kampa katılanlar, Akçakoca Beltur Otel sahilinde keyifli anlar yaşadı.

Gençler, sahilde yakılan ateşin etrafında toplanıp şarkılar söyleyerek hem eğlenceli vakit geçirdi, hem de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca çeşitli oyunlar ve aktivitelerle moral bulan gençler, doğanın ve denizin tadını çıkararak unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre de kamp alanını ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden Gençlere Unutulmaz Kamp Etkinliği - Son Dakika

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