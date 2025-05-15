Düzce Belediyesi'nden Ücretsiz Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden Ücretsiz Sünnet Şöleni

Düzce Belediyesi\'nden Ücretsiz Sünnet Şöleni

Düzce Belediyesi, geleneksel sünnet şölenini bu yıl da düzenliyor. 20 Mayıs 2025 itibarıyla 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ön kayıtlar başlayacak. Sünnet işlemi uzman doktorlar eşliğinde ve hijyenik bir ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

15.05.2025 15:30  Güncelleme: 15:32
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Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni bu yılda gerçekleştirilecek. Sünnet için 6-12 yaş aralığı çocukları kapsayan ön kayıt başvuruları 20 Mayıs 2025 Salı günü başlayacak.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını toplumun her kesimiyle buluşturma noktasında sorumluluklarını başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Geleneksel hale gelen sünnet için 6-12 yaş aralığındaki çocuklar, uzman doktorlar eşliğinde ve hijyenik ortamda ücretsiz şekilde sünnet ettirecek.

20 Mayıs 2025 Salı günü itibariyle ön kayıtların alınmaya başlanacağı, kontenjan sınırlaması nedeniyle ilk gelen başvuruların öncelikli olarak değerlendirileceği sünnet şöleni hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler Bahçeşehir bölgesinde bulunan ek hizmet binasındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecekleri gibi ayrıca 0380 523 01 58 numaralı telefonu arayarak bilgi alabileceklerdir.

Organizasyonun etkinlik tarihi ilerleyen dönemde açıklanacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden Ücretsiz Sünnet Şöleni - Son Dakika

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