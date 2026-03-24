Düzce Belediyesi yaşlıları yine unutmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi sık sık bir araya geldikleri Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ndeki yaşlı bireylerle pasta kestiler.

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit Bayraktar, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Müdürlük çalışanları, bakım merkezinin hizmetlerinden faydalanan yaşlılara hediyeler takdim ederken, etkinlik kapsamında hazırlanan pastada kesildi.

Yaşlı bireylerin evlerine misafir olundu

Düzce Belediyesinin şefkat eli ve merhametli yüzünü gösteren Başkan Yardımcısı Ayşe Kılış ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yaşlı bireylere yönelik ev ziyaretleri de gerçekleştirerek Başkan Özlü'nün selamlarını iletti. Başkan Özlü'nün çiçek ve hediyelerini takdim eden ekip, yaşlı bireylerin taleplerini dinlerken, yaşlı bireyler de Düzce Belediyesinin kendilerine gösterdikleri hassasiyetten ötürü memnuniyetlerini dile getirerek Faruk Özlü ve ekibine teşekkür etti. - DÜZCE