Düzce Belediyesi yaşlıları yine unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 09:47  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik düzenleyerek yaşlı birelerle pasta kesti ve hediyeler takdim etti. Ayrıca, yaşlılara ev ziyareti yapılarak talepleri dinlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi sık sık bir araya geldikleri Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ndeki yaşlı bireylerle pasta kestiler.

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit Bayraktar, Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Müdürlük çalışanları, bakım merkezinin hizmetlerinden faydalanan yaşlılara hediyeler takdim ederken, etkinlik kapsamında hazırlanan pastada kesildi.

Yaşlı bireylerin evlerine misafir olundu

Düzce Belediyesinin şefkat eli ve merhametli yüzünü gösteren Başkan Yardımcısı Ayşe Kılış ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yaşlı bireylere yönelik ev ziyaretleri de gerçekleştirerek Başkan Özlü'nün selamlarını iletti. Başkan Özlü'nün çiçek ve hediyelerini takdim eden ekip, yaşlı bireylerin taleplerini dinlerken, yaşlı bireyler de Düzce Belediyesinin kendilerine gösterdikleri hassasiyetten ötürü memnuniyetlerini dile getirerek Faruk Özlü ve ekibine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:38:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.