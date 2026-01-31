Düzce Belediyesi\'nin spor yatırımları hız kesmiyor

Spora ve sporcuya yönelik yatırımlarını yeni projelerle sürdüren Düzce Belediyesi, Şıralık Mahallesi'ndeki spor kampüsü içerisinde planlanan Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisinin yapımına başladı. Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Faruk Özlü, Düzce'de üç farklı noktada spor kampüsü oluşturduklarını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şıralık mevkiinde yapımına başlanan Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi inşaatını yerinde inceledi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından yüklenici firma tarafından inşaatına başlanan tesisin temel kazı çalışmalarına başlandı. Toplam 675 metrekare inşaat alanına sahip ve tek katlı olarak projelendirilen tesiste; 35 sporcunun konaklayabileceği, tuvalet ve banyosu bulunan 17 oda, geniş bir lobi, dinlenme alanı, toplantı alanı, personel odası, mescit ve idari ofisler yer alacak.

Faruk Özlü, Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Barış Bayrak'tan proje hakkında bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından Düzcespor Tesisleri'nde teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen Başkan Özlü, yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatarak, kendisinden 3 talepte bulunduğunu açıkladı. Birinci talebinin Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi Projesi olduğunu ifade eden Özlü, "İhalemizi yaptık, bütçe konusunda destek istedik. Verilmesi halinde memnun olacağız. İkinci olarak, çevre yolunda, Mutfak Sanatları Merkezi'nin karşısında bulunan ve yaklaşık 210 dönümlük taş ocağı alanında bir atletizm pisti yapmak istiyoruz. Üçüncüsü de Kirazlı'da Atlı Spor Kulübü yapıyoruz. Onun için destek istedim. 2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu 3 proje için destek istedik. Bu 3 tesisin yapımı için kaynak alacağız" dedi.

Geçtiğimiz yıl da üç tesis için kaynak sağlandığını hatırlatan Başkan Özlü, bu projeler arasında Nurettin Zafer Stadı'nın Kiremitocağı'na taşınması, 5+1 kapalı spor salonu yapımı ve inşaatı devam eden 19 Mayıs Spor Kampüsü bulunduğunu belirtti.

Gelecek 50 yılı düşünerek, şehri planlı şekilde büyütmek istediğini vurgulayan Başkan Özlü, Düzce'de üç ayrı spor kampüsü kurduklarını sözlerine ekledi. - DÜZCE