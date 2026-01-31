Düzce Belediyesi'nin spor yatırımları hız kesmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce Belediyesi'nin spor yatırımları hız kesmiyor

Düzce Belediyesi\'nin spor yatırımları hız kesmiyor
31.01.2026 09:44  Güncelleme: 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, Şıralık Mahallesi'nde Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisinin yapımına başladı. Başkan Faruk Özlü, tesisin inşaat sürecini yerinde inceledi ve genç sporcular için önemli yatırımların devam edeceğini belirtti.

Spora ve sporcuya yönelik yatırımlarını yeni projelerle sürdüren Düzce Belediyesi, Şıralık Mahallesi'ndeki spor kampüsü içerisinde planlanan Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisinin yapımına başladı. Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Faruk Özlü, Düzce'de üç farklı noktada spor kampüsü oluşturduklarını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şıralık mevkiinde yapımına başlanan Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi inşaatını yerinde inceledi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından yüklenici firma tarafından inşaatına başlanan tesisin temel kazı çalışmalarına başlandı. Toplam 675 metrekare inşaat alanına sahip ve tek katlı olarak projelendirilen tesiste; 35 sporcunun konaklayabileceği, tuvalet ve banyosu bulunan 17 oda, geniş bir lobi, dinlenme alanı, toplantı alanı, personel odası, mescit ve idari ofisler yer alacak.

Faruk Özlü, Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Barış Bayrak'tan proje hakkında bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından Düzcespor Tesisleri'nde teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen Başkan Özlü, yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatarak, kendisinden 3 talepte bulunduğunu açıkladı. Birinci talebinin Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi Projesi olduğunu ifade eden Özlü, "İhalemizi yaptık, bütçe konusunda destek istedik. Verilmesi halinde memnun olacağız. İkinci olarak, çevre yolunda, Mutfak Sanatları Merkezi'nin karşısında bulunan ve yaklaşık 210 dönümlük taş ocağı alanında bir atletizm pisti yapmak istiyoruz. Üçüncüsü de Kirazlı'da Atlı Spor Kulübü yapıyoruz. Onun için destek istedim. 2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu 3 proje için destek istedik. Bu 3 tesisin yapımı için kaynak alacağız" dedi.

Geçtiğimiz yıl da üç tesis için kaynak sağlandığını hatırlatan Başkan Özlü, bu projeler arasında Nurettin Zafer Stadı'nın Kiremitocağı'na taşınması, 5+1 kapalı spor salonu yapımı ve inşaatı devam eden 19 Mayıs Spor Kampüsü bulunduğunu belirtti.

Gelecek 50 yılı düşünerek, şehri planlı şekilde büyütmek istediğini vurgulayan Başkan Özlü, Düzce'de üç ayrı spor kampüsü kurduklarını sözlerine ekledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Yönetim, Faruk Özlü, Belediye, İnşaat, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nin spor yatırımları hız kesmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:24:31. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi'nin spor yatırımları hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.