Düzce Belediyesi'nin Fındık Yetiştiriciliği Kursu Başladı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nin Fındık Yetiştiriciliği Kursu Başladı

Düzce Belediyesi\'nin Fındık Yetiştiriciliği Kursu Başladı

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, çiftçilere fındık yetiştiriciliğinin inceliklerini öğreten bir kurs düzenleyerek verim kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Kurs, fındık çeşitleri, dikim yöntemleri, bakım ve hastalıklarla mücadele gibi konuları içeriyor.

18.12.2024 15:03  Güncelleme: 15:07
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Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, fındık üretiminde karşılaşılan verim kayıplarını önlemek üzere düzenlediği 'Fındık Yetiştiriciliği' kursunda çiftçilere fındık yetiştiriciliğinin inceliklerini öğretiyor.

Düzce Belediyesi tarımsal üretimin kalitesini artırmak hedefiyle hayata geçirdiği Tarım Akademisi'nde çiftçilere daha verimli ve kazançlı üretim için gerekli bilgi ve donanımı sağlıyor. Düzce'nin tarım sektörünü daha da güçlendirmeyi amaçlayan Tarım Akademisi, çiftçilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tarım Akademisi, Belmek üzerinden kayıt olan çiftçilere özel 'Fındık Yetiştiriciliği' kursu düzenledi.

Çiftçilere fındık yetiştiriciliğinin temel tekniklerinin öğretildiği eğitimde; fındık çeşitlerinin seçimi, dikim yöntemleri, bakım, gübreleme, budama teknikleri ve hastalık ile zararlılarla mücadele konuları detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden biri olan ve Düzce'nin bitkisel üretiminde önemli bir yer tutan fındıkta karşılaşılan verim kayıplarını önlemeyi amaçlayan 4 haftalık eğitimlerin sonunda, başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nin Fındık Yetiştiriciliği Kursu Başladı - Son Dakika

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