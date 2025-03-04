Düzce Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Dağıtıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Dağıtıyor

Düzce Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Dağıtıyor

Düzce Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara her akşam iftar yemeği ulaştırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hazırlanan hijyenik iftar yemeklerini şehir genelinde dağıtımını sürdürüyor.

04.03.2025 15:17  Güncelleme: 15:20
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Düzce Belediyesi, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ilk gününden itibaren yılın 365 günü sürdürdüğü sıcak yemek hizmetini aksatmadan yerine getirmeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeğinin ulaştırılmasını sağlıyor.

Düzce Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 ayın sultanı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar yemeği dağıtım çalışmaları gerçekleştiriyor. Yılın 365 günü Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda hareket ederek sosyal belediyecilik çalışması yapan müdürlük, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek dağıtımlarını hızlandırarak her akşam iftar sofralarına misafir oluyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hijyenik şartlar altında hazırlanıp paketlenen iftar yemeklerini oluşturulan 3 ekiple birlikte Ramazan ayı boyunca şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri ile buluşturmaya devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Dağıtıyor - Son Dakika

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