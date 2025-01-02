Düzce Belediyesi Regaip Kandili\'nde İkramlarda Bulundu

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Düzce Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde 7'den 70'e herkese ikramlarda bulunarak ağızları tatlandırırken, kandillerini kutladı.

Düzce'de üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Regaip Kandili'nin idrak edildiği bu gecede ülkenin her noktasında camilerde kandil programı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara "amin" derken Düzce Belediyesi de namaz sonrasında cami önlerine kurdukları çadırlarda vatandaşlara ikramlıklar paylaştı. 7'den 70'e herkesin ağzını tatlandırarak görevliler cemaatin kandillerini kutladılar. - DÜZCE