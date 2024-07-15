Düzce Belediyesi, Sokak Hayvanları İçin Örnek Çalışma Yürütüyor

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitesine yönelik örnek bir çalışma yürüten Düzce Belediyesi, bu konuda diğer belediyelere örnek gösterildi.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaralı, hasta ve evsiz can dostlara sahip çıkan Düzce Belediyesi, sahipsiz hayvanların refahı ve sağlığı için yürüttüğü çalışmalarla diğer belediyelere örnek gösteriliyor. Başkan Faruk Özlü'nün de hazırlanması aşamasında raporları ile katkı verdiği sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin içeriğini açıkladığı basın toplantısında Düzce Belediyesi'ni örnek gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, 17 maddeden oluşan ve 5199 sayılı kanunun bazı maddelerinde değişiklik öngören kanun teklifi ile ilgili açıklamasında, "Mevcut 5199 sayılı Kanunumuzu, hayvanları koruma çerçevesinden çıkartıp, merkezinde insan, hayvanları koruma, çevreyi koruma, toplum sağlığını koruma başlığına getiriyoruz" dedi.

Başkan Özlü'ye teşekkür etti

Sahipsiz hayvanlarıyla ilgili görev, yetki ve sorumluluğun mahalli idarelerde olduğunu dile getiren Güler, kanunun açık emrine rağmen büyükşehirlerde kesinleşmiş bütçe büyüklüğünün binde 3'ü, nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelerde bütçesinin binde beşini ayırması gerekirken, bu konuda yeterli çalışma yapmayan mahalli idareler olduğunu söyledi.

Bu konuda belediyeler arasında iktidar-muhalefet ayırmadan çok iyi örnekler olduğu gibi kötü örnekler de olduğunu dile getiren Güler, Düzce Belediyesi'ni iyi örnekler arasında gösterdi. Güler, "Bu konularda örnek alınma noktasında ve tavsiyeler noktasında bizler çok yararlandık. Yararlanmak isteyenler için de iyi örnekler var. Düzce Belediye Başkanımız, eski bakanımız Faruk Özlü'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Teklif 17 temmuz'da komisyonda görüşülecek

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 17 Temmuz Çarşamba günü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüleceği bildirildi. - DÜZCE