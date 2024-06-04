Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Seferberlik Başlattı - Son Dakika
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Yerel

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Seferberlik Başlattı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sokak hayvanlarının rehabilite, tedavi ve sahiplendirilmesi konusunda seferberlik başlattı. İlgili kurumlar arasında yapılan toplantıda çözüm önerileri görüşüldü.

04.06.2024 21:46
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'deki sokak hayvanlarının rehabilite, tedavi ve sahiplendirilmesi konusunda topyekün seferberliğe imza attı. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, İl Özel İdaresi, İlçe ve belde belediye temsilcileri ile ilgili STK temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda sokak hayvanlarının durumu için kesin çözüm önerileri görüşüldü.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve Düzce'de de konuşulan sokak hayvanlarının durumuna ilişkin yaptığı çağrı kapsamında ilk somut adımı attı. Daha önce de gündeme getirdiği şehir genelinde çalışma yapılması konusunda ilçe ve belde belediyelerinden temsilcileri davet ederek bir toplantı düzenleyen Başkan Özlü, sosyal medyadan yaptığı çağrıyı yineledi: "Yerel kurumlar olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bu konuda sizlerle daha önce bir araya gelmiştik. Düzce Belediyesi olarak Hayvan Konukevi'mizin kapasitesini de dikkate almalıyız. İlçe ve beldelerimizde acil müdahale ve kısırlaştırma merkezleri kuralım. Burada rehabilite ve tedavi ettiğimiz sokak hayvanlarını sahiplendirmek üzere bir sistem kuralım" dedi.

Doğru strateji ile kısırlaştırma yapılacak

Sokak hayvanlarının uyutulması gibi bir ihtimalin hem insani hem de vicdani olarak kabul edilebilir bir durum olmadığını toplantıya katılanlara ifade eden Başkan Özlü, tedavi ve doğru strateji ile uygulanmış kısırlaştırma çalışmaları ile popülasyonun önüne geçilebileceğini vurguladı. Bu amaçla düzenlenen toplantıya katılanlar Başkan Özlü'nün önderliğinde il genelini kapsayacak ve yerinde çözüm sağlayacak Acil Müdahale ve Kısırlaştırma Merkezlerinin kurulması için fikir birliğine vardı. İlgili kurumların iş birliği ile çalışmanın detayları kısa süre içinde belirlenecek ve uygulama süreci başlayacak.

Kamu ve STK iş birliği örnek oldu

DİKAB kapsamında kalıcı bir çalışma yapılacağının altını çizen Başkan Özlü, ilgili tüm kurumların üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inandığını belirterek, "Toplantımıza iştirak eden ilçe ve belde belediyelerimize, İl Özel İdaresi yetkililerine ve en önemlisi sivil paydaşımız Düzce Hayvanları Koruma Derneği Bipativer yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu iş birliğimiz bu konuda önemli bir örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Seferberlik Başlattı - Son Dakika

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