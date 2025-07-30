Düzce Belediyesi Spor Mahallemde Etkinlikleri Yeniden Başlattı

Düzce Belediyesi sosyal etkinlikleri mahallelere taşımaya devam ediyor. Geçen yıl gençler ve çocuklardan büyük ilgi gören Spor Mahallemde organizasyonu bu yıl yeniden başladı ve ilk buluşma Kiremitocağı mahallesinde gerçekleşti.

Düzce Belediyesi her yaştan Düzceliye yönelik sosyal etkinliklerini sürdürüyor. Özellikle yaz döneminde ağırlık verilen organizasyonlar kapsamında Spor Mahallemde yeniden başlatıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün iş birliğinde başlatılan organizasyon kapsamında ekipler Kiremitocağı mahallesinde gençler ve çocuklarla buluştu. Spor etkinlikleri, yüz boyama, dijital oyun konsolları ile gönüllerince eğlenen çocukların patlamış mısır ve pamuk şeker ile ağızları tatlandı. Gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesi, yaşıtları ile sosyalleşmesi açısından büyük önem taşıyan etkinliklerin belirlenen program kapsamında yaz tatili süresince birçok mahallede düzenlenmesi planlanıyor. - DÜZCE