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Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen Merkez Pazaryeri açıldı. Yaklaşık 3 ay önce tezgahların açıldığı pazaryeri açılışında konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: "Eskimiş, çürümüş ve ilimize yakışmayan ne varsa hepsini yenileyerek hemşehrilerimize en güzel imkanlara sahip olması için çalışacağız" dedi.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü'nün projeleri arasında yer alan Merkez Pazaryeri Projesi geçtiğimiz aylarda esnaf ve vatandaşlara ev sahipliği yapmaya başlamıştı.

"Yurt dışında gördüklerimle yarışır bir yapı"

Vali Selçuk Aslan, hem esnafın hem de vatandaşların rahat edebileceği bir ortam inşa edildiğini belirterek "Son günler çok bereketli geçiyor, üst üste açılışlar oluyor, Düzce'miz için hayırlar getirsin. Pazaryerleri şehirlerin kalbi niteliğindedir. Çünkü arz ve talep orada buluşur. İhtiyaçlar orada giderilir. Hem sosyalleşme hem de alışveriş konusunda önemli bir kavşak yeridir. Hem Düzce'ye yakışan hem de esnafımızın rahat edeceği modern bir yapı olmuş. Çatı panelinin güneş enerjisine uygun yapılmasını ayrıca tebrik ediyorum. Sürdürülebilir enerjiye çok daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Burası da birçok işe örnek teşkil edecektir. Güneş enerjisini evlerimizde de kullanabilir hale gelebiliriz. Bu güzel eser Düzce'mize hayırlı olsun, Rabbım nice nesillere hizmet vermesini nasip etsin" dedi.

"Bölgenin en büyük pazaryeri Aziziye Merkez Pazaryeri"

Başkan Faruk Özlü açılışta yaptığı konuşmasında pazaryeri projelerinin süreçlerinden ve yeni inşa edilen pazaryerlerinin durumundan söz ederek "Bu pazaryerini yaklaşık 3 ay önce hizmete aldık. Ne eksiğimiz varsa görelim kısa sürede tamamlayalım istedik. Burayı o süreç içinde ziyaret ederek talepleri aldık. Düzce'mizde her şeyin en güzelini hemşehrilerimiz ile buluşturma amacımızdan bir gün bile sapmadık. Eski pazaryeri gerçekten Düzce'ye hiç yakışmıyordu. Orayı gördüğümde arkadaşlarıma 'burayı yenileyelim' diyordum. Önümüzde iki seçenek vardı; ya mevcut pazaryerinin yerine yapacaktık ya da boş bir yere yaparak kimseyi mağdur etmeden taşınmayı sağlayacaktık. Biz ikincisini tercih ettik ve yeni yapıyı buraya inşa ettik. Merkezdeki kavşaktan uzaklaştırdık ve trafik sıkışıklığını bitirdik" dedi.

"Kendi enerjisini kendi üretecek"

Başkan Faruk Özlü, Kimseye ayrıcalık yapmadıklarını işaret ederek "Burası 5 bloktan oluşan 7 bin metrekare kapalı alan içinde bütün altyapısı tamamlanmış şekilde inşa edildi. Ayrıca kendi enerjisini üretecek şekilde dizayn edildi. Burası bölgesinin en büyük pazaryeridir. Sadece burası değil, Hamidiye Pazaryeri'nin yapımını da tamamladık. Gelecek hafta da oranın açılışını yapacağız inşallah. Nasıl burada kura ile yer belirlediysek Noter huzurunda bir kura daha yapacağız. Adaletli davranıyoruz, kimseye ayrıcalık yapmıyoruz. Odaya kayıtlı pazarcılarımız arasında yine kura çekilecek. İşlerimizi konuyla yakından ilgisi olan STK temsilcileri ile birlikte yapıyoruz. Geçenlerde tuhafiyeci esnafımızla bir toplantı yaptık. Onlara da birkaç çözüm önerdik. Onların kabul ettiği çözümü projelendirdik. Buranın karşısındaki boş alanda kapalı pazaryeri inşaatına Nisan ayında başlayacağız. Nisan diyorum çünkü burada bazı imar düzenlemeleri yaptık, park görünen yeri diğer tarafa taşıdık. İki pazaryeri birbirine yakın olacak. Böylece alışverişi kolay hale getireceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Eski değerimizdir ama eskimiş olanı yenilemek bizim işimizdir"

Düzce'de yeni yapılan her projenin çok önemli olduğunu belirten Başkan Özlü, eskimiş olanları yenilemeye devam edeceğini belirterek "Bu şehirde eskimiş, çürümüş ya da şehrimize yakışmayan ne varsa bunları en güzeli ile yenileyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bu güzel eserde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, STK temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış töreni dualar eşliğinde kurdele kesimi ve pazaryerinin gezilmesi ile sona erdi. - DÜZCE