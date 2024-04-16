Düzce Belediyesi, Tek Ebeveyn Kadınlara Grup Terapisi Düzenliyor

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Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, tek ebeveyn olan kadınlara yönelik grup terapisi düzenlenecek. 15 kişinin aynı anda faydalanacağı ve ücretsiz olarak sunulacak terapide psikodrama yöntemi ile yalnız çocuk büyüten annelerin kaygılarının azaltılması öngörülüyor.

Düzce Belediyesi, yalnız başına çocuk büyüten annelere psikolojik destek sağlayacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, boşanmış, çalışma, göç, tutukluluk ve benzeri nedenlerle eşi ile ayrı yaşayan, eşi vefat etmiş ve çocukları ile tek başına ilgilenen kadınlara yönelik grup terapisi düzenlenecek.

Psikodrama yönteminin uygulanacağı terapide, tek başına çocukları ile ilgilenen kadınların grup terapisinin güvenli ortamında travmalarının çeşitli sahneler ile çalışılması, hayatında değişen ve değişecek olan rollerin canlandırılması ve konuşulması ile kaygılarının azaltılması öngörülüyor. Bu terapi ile grup üyelerinin yalnız olmadıklarını görmeleri, yaşadıkları kaygı ve tükenmişlikleri ile baş etme yollarını görerek aynı süreçlerden geçen diğer grup üyelerinin deneyim ve yaşantılarından faydalanmaları hedefleniyor.

Aile ve çift terapisti, aynı zamanda psikodramatist tarafından yapılacak grup terapisi 15 kişi ile sınırlı tutulacak ve ücretsiz olarak sunulacak. - DÜZCE