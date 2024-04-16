Düzce Belediyesi, Tek Ebeveyn Kadınlara Grup Terapisi Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi, Tek Ebeveyn Kadınlara Grup Terapisi Düzenliyor

Düzce Belediyesi, Tek Ebeveyn Kadınlara Grup Terapisi Düzenliyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, tek ebeveyn olan kadınlara yönelik grup terapisi düzenlenecek. Terapide psikodrama yöntemi ile yalnız çocuk büyüten annelerin kaygılarının azaltılması hedefleniyor.

16.04.2024 13:51  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, tek ebeveyn olan kadınlara yönelik grup terapisi düzenlenecek. 15 kişinin aynı anda faydalanacağı ve ücretsiz olarak sunulacak terapide psikodrama yöntemi ile yalnız çocuk büyüten annelerin kaygılarının azaltılması öngörülüyor.

Düzce Belediyesi, yalnız başına çocuk büyüten annelere psikolojik destek sağlayacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, boşanmış, çalışma, göç, tutukluluk ve benzeri nedenlerle eşi ile ayrı yaşayan, eşi vefat etmiş ve çocukları ile tek başına ilgilenen kadınlara yönelik grup terapisi düzenlenecek.

Psikodrama yönteminin uygulanacağı terapide, tek başına çocukları ile ilgilenen kadınların grup terapisinin güvenli ortamında travmalarının çeşitli sahneler ile çalışılması, hayatında değişen ve değişecek olan rollerin canlandırılması ve konuşulması ile kaygılarının azaltılması öngörülüyor. Bu terapi ile grup üyelerinin yalnız olmadıklarını görmeleri, yaşadıkları kaygı ve tükenmişlikleri ile baş etme yollarını görerek aynı süreçlerden geçen diğer grup üyelerinin deneyim ve yaşantılarından faydalanmaları hedefleniyor.

Aile ve çift terapisti, aynı zamanda psikodramatist tarafından yapılacak grup terapisi 15 kişi ile sınırlı tutulacak ve ücretsiz olarak sunulacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Çocuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, Tek Ebeveyn Kadınlara Grup Terapisi Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:05:01. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, Tek Ebeveyn Kadınlara Grup Terapisi Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement