Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri, Ramazan Öncesi Lokantalarda Hijyen Denetimi Yaptı

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetim çalışmalarını sıklaştırdı. Lokantalarda hijyen ve işyeri açma belgelerini denetleyen ekipler kurallara uyan esnaflara teşekkür etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezi sorumluluk alanında denetim çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşan Ramazan öncesi lokanta işletmelerinde denetim yapan ekipler, kullanılan malzemelerin niteliği, işletme belgeleri ve hijyen şartlarını denetleyerek esnafları uyardı. Çoğu işletmede kurallara uygunluk konusunda sorunla karşılaşmayan ekipler, esnaflara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "taklit ve tağşiş yapılan gıdalar" raporunda gıda maddelerinde hile bulunmayan 18 şehir arasında yer alan Düzce, lokanta işletmelerinin hijyen ve kullanılan malzemelerin kurallara uygunluğu ile örnek teşkil etti. - DÜZCE