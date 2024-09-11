Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Minikleri Ziyaret Etti

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Haftası kapsamında Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevini ziyaret etti. Çalışma alanları ve görevleri hakkında miniklere bilgiler aktaran ekiplere minik öğrenciler tarafından da sürpriz yapıldı.

Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevinin minik öğrencileri, okuldaki eğitimlerinin yanı sıra meslekleri de görerek öğrenmeye devam ediyor. Miniklerin bu doğrultudaki son misafirleri Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıta ekipleri oldu.

Zabıta Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiren müdürlük, gündü bakımevi ziyaretinde bir araya geldikleri miniklere görev ve sorumluluklarını içeren slayt gösterimi gerçekleştirmelerinin yanı sıra pazar yerleri, fırın hijyenleri, şekerlemelerde dikkat etmeleri gereken hususlar ile uçan balon ve buna benzer oyuncakların yol açacağı zararlardan bahsetti.

Zabıtanın ekiplerinin sunumunun ardından minik öğrenciler de kendi elleriyle yaptıkları kağıttan çiçekleri zabıtalara hediye ederek sürpriz yaptılar. - DÜZCE