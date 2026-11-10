Düzce Bilim Merkezi'nde öğrenciler, VR gözlükle Anıtkabir'i sanal ortamda keşfetti - Son Dakika
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Düzce Bilim Merkezi'nde öğrenciler, VR gözlükle Anıtkabir'i sanal ortamda keşfetti

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Düzce Bilim Merkezi\'nde öğrenciler, VR gözlükle Anıtkabir\'i sanal ortamda keşfetti
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Düzce Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleriyle Anıtkabir'i üç boyutlu sanal ortamda inceleme fırsatı buldu. Etkinlik, öğrencilerin hem teknolojiyi yakından tanımasına hem de Anıtkabir'i farklı bir yöntemle keşfetmesine katkı sağladı.

Düzce Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle Anıtkabir'i dijital ortamda deneyimledi. Teknolojinin eğitimle buluştuğu etkinlikte öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını sanal ortamda keşfetme imkanı buldu.

Düzce Bilim Merkezi, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Merkezde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi sayesinde Anıtkabir'e dijital bir yolculuk yaptı. VR gözlüklerini takan öğrenciler, üç boyutlu sanal ortamda Anıtkabir'i yakından inceleme fırsatı buldu. Gerçekçi görüntüler eşliğinde gerçekleştirilen deneyim, öğrencilere hem teknolojiyi yakından tanıma hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatma açısından farklı bir deneyim sundu.

Teknoloji ve tarih bir araya geldi

Eğitimde teknolojinin sunduğu imkanların kullanıldığı etkinlikte öğrenciler, sanal gerçeklik uygulamalarının eğitim alanındaki kullanımını da deneyimledi. Geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif sunan VR teknolojisi, öğrencilerin görerek ve deneyimleyerek öğrenmesine katkı sağlayan uygulamalar arasında yer alıyor.

Düzce Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırırken tarihi ve kültürel değerleri farklı bir yöntemle tanımalarına da imkan sağladı.

Kaynak: İHA
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