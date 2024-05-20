Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 Büyük Bir Coşkuyla Sonuçlandı - Son Dakika
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Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 Büyük Bir Coşkuyla Sonuçlandı

Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 Büyük Bir Coşkuyla Sonuçlandı

Düzce Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 etkinliği, büyük bir coşkuyla sona erdi. Etkinlik, Cumhuriyetin 100. yılında 100 proje ile Düzce Teknopark'ta gerçekleşti. Etkinlikte birbirinden değerli projeler sergilendi ve üç farklı kategoride ödüller dağıtıldı. Toplamda 360 bin TL değerinde ödül verildi.

20.05.2024 15:04
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Düzce Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 etkinliği, büyük bir coşkuyla sona erdi. Etkinlik, Cumhuriyetin 100. yılında 100 proje ile Düzce Teknopark'ta gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, iş adamları, yatırımcılar ve katılımcıların bir araya gelerek inovasyon ve iş birliğine katkı sağladığı bu önemli organizasyon için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Birbirinden değerli projelerin sergilendiği etkinlik, üç farklı kategoride ödüllendirmeyle sonuçlandı. "Ali Kuşçu Genç Yenilikçiler", "Uluğ Bey Bilim ve Araştırma" ve "El-Cezeri Teknoloji Liderleri" kategorilerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri sahiplerini buldu. Toplamda 360 bin TL değerinde ödül dağıtıldı.

Etkinlik boyunca desteklerini esirgemeyen sponsorlara ve paydaşlara teşekkür etmek adına özel bir plaket töreni düzenlendi. Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, katkılarından dolayı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından onurlandırıldı.

Protokol, sponsorlar ve proje sahipleri, etkinliğin sonunda bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlamlı etkinlik bölgedeki AR-GE potansiyelinin ve iş birliğinin önemine dikkat çekerken, geleceğe yönelik umut verici adımların atıldığını bir kez daha gösterdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 Büyük Bir Coşkuyla Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Bolu AR-GE Proje Pazarı 2024 Büyük Bir Coşkuyla Sonuçlandı - Son Dakika
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