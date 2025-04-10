Düzce Çocuk Hakları Komitesi, Kusursuz Kafe\'yi Ziyaret Etti

Düzce Belediyesi tarafından engelli bireylerin rehabilitasyonu ve istihdamı amacıyla faaliyet gösteren Kusursuz Kafe, Düzce Çocuk Hakları Komitesi üyelerini ağırladı.

Lise düzeyindeki öğrencilerden oluşan Düzce Çocuk Hakları Komitesi, Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe'yi ziyaret ederek, kafede çalışan özel bireylerle sohbet ettiler. Bu ziyaret sayesinde yeni arkadaşlıklar kuran komite üyeleri, aynı zamanda çalışanlara sosyal ve anayasal hakları hakkında kısa bilgiler verdiler.

Ziyaretin sonunda, Düzce Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, kendilerinin yaptığı yağlı boya tablosunu Kusursuz Kafe çalışanlarına takdim ederek, onlara duydukları teşekkür ve takdiri ifade ettiler. - DÜZCE