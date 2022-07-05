Düzce'de 10 yurt öğrencilerin hizmetinde - Son Dakika
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Düzce'de 10 yurt öğrencilerin hizmetinde

05.07.2022 10:02
Düzce'de 10 yurt öğrencilerin hizmetinde

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası gençlere yurt müjdesi vermesinin ardından Düzce'de hizmet verecek yurtlarda belli oldu.

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası gençlere yurt müjdesi vermesinin ardından Düzce'de hizmet verecek yurtlarda belli oldu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yaz aylarında rezervasyonla 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz olarak açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin, ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Düzce'de ise 10 yurt gençlere hizmet verecek. İşte o yurtlar; Akçakoca Karma yurdu, Avni Akyol Erkek Yurdu, Konuralp Kız Yurdu, Necla Pekolcay Kız Yurdu, Aliye İzzet Begoviç Erkek yurdu, Mahpeyker Sultan Kız yurdu, Hafız Hasan Şen Erkek yurdu, Cahit Zarifoğlu Erkek yurdu, Raziye Begüm Sultan Kız yurdu ve Zahildül Kevseri Kız öğrenci yurdu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de 10 yurt öğrencilerin hizmetinde - Son Dakika

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