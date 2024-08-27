Düzce'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İnşaatı İncelendi - Son Dakika
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Düzce'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İnşaatı İncelendi

Düzce\'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İnşaatı İncelendi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kazukoğlu Mahallesinde inşaatı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Aslan, istasyonun son durumu hakkında bilgi aldı.

27.08.2024 09:09
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kazukoğlu Mahallesinde inşaatı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce'de sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Kazukoğlu Mahallesinde yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu Vali Selçuk Aslan, beraberinde Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte çalışmaları yakından takip etti.

Aslan, acil sağlık hizmetlerinin daha verimli ve hızlı sunulabilmesi amacıyla inşaatı devam eden istasyonun son durumu hakkında Dr. Yasin Yılmaz'dan bilgi aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İnşaatı İncelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İnşaatı İncelendi - Son Dakika
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