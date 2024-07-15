Düzce\'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Yerel

i şerif programı düzenlendi.

Düzce Merkez Büyük Camii'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaatin de yoğun ilgi gösterdiği mevlit programında eller semaya şehitler için kalktı.

Vali Selçuk Aslan'da "Şehadet Şerbeti içen tüm Kahraman Şehitlerimizin Ruhları Şad olsun, Mekanları Cennet olsun" dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler vatandaşların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdi. - DÜZCE