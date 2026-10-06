Düzce\'de 2026 Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış programıyla başladı

Düzce'de 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen açılış programıyla başladı.

Düzce Müftülüğü tarafından 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Merkez Büyük Camii'nde açılış programı gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Mehmet Makas, Diyanet İşleri Başkanlığı Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Orhan Örnek, Vali Yardımcıları Mustafa Kılıç ve Ömer Sağlam, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İl Müftüsü Osman Aydın, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik eden önemli bir görev üstlendiğini belirten Makas, özverili çalışmalarından dolayı din görevlilerine teşekkür etti.

Hafta kapsamında camilerin toplum hayatındaki yeri ve din görevlilerinin üstlendiği görevlerin önemine dikkat çekilecek çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor.