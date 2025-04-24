Düzce\'de 23 Nisan Kutlamaları Şenlik Havasında Geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geleneksel hale gelen kutlamaların adresi Millet Bahçesi çevresi ve Anıtpark oldu. Birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu şenliklerde gencinden yaşlısına tüm Düzceliler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzce'de şenlik havasında kutlandı. Şenliklerde çocuklar ve aileleri için hazırlanan etkinlik alanları büyük ilgi gördü. Çeşitli yarışma ve etkinliklerle dolu dolu hazırlanan kutlama programında pinpon topu sektirme, top yuvarlama, cornhole, sek sek, mini kale futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve okçuluk oyun alanlarında özellikle çocuklar gönüllerince eğlendi. Ayrıca aynı alanda hazırlanan halat çekme, puanlı kale, çuval yarışı, 3 atış basketbol, mısır torbası atma, bayrak koşusu ve top kapmaca gibi oyunlarda dereceye girenlere ödüller verildi.

İtfaiye teşkilatının kurtarma araçlarını da tanıttığı kısımda çocuklar araçları büyük bir ilgiyle inceledi, bilgi aldı. Çeşitli ikram stantlarının da yer aldığı ve gün boyu süren etkinliklerde çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, aileler de yapılan hazırlıktan duydukları memnuniyeti ifade ederek Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti. - DÜZCE