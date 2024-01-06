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Düzce'de Ahşap Evde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de Ahşap Evde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Düzce'de Çay Mahallesi Aydın sokak üzerinde bulunan bir ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ev sakinleri soğutma işlemlerini izledi.

Düzce\'de Ahşap Evde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
06.01.2024 - 22:53,
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Ahşap çatıda yangın

DÜZCE - Düzce'de Ahşap evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın Çay Mahallesi Aydın sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ahşap evin çatı kısmında bacadan yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, ahşap çatıda ki yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ev sakinleri soğutma işlemlerini izledi.

Kaynak: İHA
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