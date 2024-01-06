Düzce\'de Ahşap Evde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Ahşap çatıda yangın

DÜZCE - Düzce'de Ahşap evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın Çay Mahallesi Aydın sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ahşap evin çatı kısmında bacadan yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, ahşap çatıda ki yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ev sakinleri soğutma işlemlerini izledi.