81 ilden gelen taşlarla yükselecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün projeleri arasında yer alan Anıt Eser Kültür Evi için ilk kazma vuruldu. 81 ilden getirilecek taşlarla yükselecek 5 bin 500 metrekare büyüklüğündeki yapı için hafriyat çalışmaları başladı.

Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi-2 Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan Anıt Eser için çalışmalar başladı. Kültür Mahallesi'nde, eski Mustafa Kemal Ortaokulu ile eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binalarının bulunduğu alanda inşa edilecek proje için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Toplam 5 bin 500 metrekarelik alana sahip olacak Anıt Eser; bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak şekilde planlandı. Ahşap ve taş ağırlıklı mimari anlayışla tasarlanan yapı, Türkiye'nin 81 ilinden getirilecek taşlarla inşa edilecek.

Hafriyat çalışmalarının başladığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçimlerden önce söz verdikleri 100 proje arasında yer alan Anıt Eser Projesi'ni başlatmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah bu eseri bu sene içerisinde ete kemiğe büründüreceğiz. Düzce'miz kalıcı bir Anıt Eser kazanacak. Düzce'mize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE