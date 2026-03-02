81 ilden gelen taşlarla yükselecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

81 ilden gelen taşlarla yükselecek

81 ilden gelen taşlarla yükselecek
02.03.2026 10:00  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün projeleri arasında yer alan Anıt Eser Kültür Evi'nin hafriyat çalışmaları başladı. 81 ilden getirilecek taşlarla inşa edilecek olan yapı, 5 bin 500 metrekarelik bir alana sahip olacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün projeleri arasında yer alan Anıt Eser Kültür Evi için ilk kazma vuruldu. 81 ilden getirilecek taşlarla yükselecek 5 bin 500 metrekare büyüklüğündeki yapı için hafriyat çalışmaları başladı.

Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi-2 Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan Anıt Eser için çalışmalar başladı. Kültür Mahallesi'nde, eski Mustafa Kemal Ortaokulu ile eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binalarının bulunduğu alanda inşa edilecek proje için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Toplam 5 bin 500 metrekarelik alana sahip olacak Anıt Eser; bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak şekilde planlandı. Ahşap ve taş ağırlıklı mimari anlayışla tasarlanan yapı, Türkiye'nin 81 ilinden getirilecek taşlarla inşa edilecek.

Hafriyat çalışmalarının başladığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçimlerden önce söz verdikleri 100 proje arasında yer alan Anıt Eser Projesi'ni başlatmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah bu eseri bu sene içerisinde ete kemiğe büründüreceğiz. Düzce'miz kalıcı bir Anıt Eser kazanacak. Düzce'mize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 81 ilden gelen taşlarla yükselecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

10:54
Savaşın ortasında kalan Barcelona’nın eski yıldızı Türkiye’ye kaçtı
Savaşın ortasında kalan Barcelona'nın eski yıldızı Türkiye'ye kaçtı
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:58:19. #7.11#
SON DAKİKA: 81 ilden gelen taşlarla yükselecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.