Düzce'de Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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Düzce'de Arama Kurtarma Eğitimi

Düzce\'de Arama Kurtarma Eğitimi
29.06.2026 13:47
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Düzce'de MEB AKUB tarafından düzenlenen doğada arama kurtarma kampına İl Milli Eğitim Müdürü katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürün Gülşen Özer, Düzce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama Kurtarma Birliği (AKUB) tarafından düzenlenen doğada arama kurtarma eğitim kampına katılarak ekip üyeleriyle bir araya geldi.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Düzce MEB AKUB ekibi tarafından düzenlenen Doğada Arama Kurtarma Eğitim Kampı, Kaynaşlı Kütüklü Yaylası'nda 35 ekip üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer de katıldı. Kamp kapsamında iple arama kurtarma eğitimi, çadır kurma eğitimi, doğa yürüyüşü ve ilk yardım eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde afet ve acil durumlara hazırlık, ekip koordinasyonu ve doğada güvenli hareket etme konuları ele alındı.

Kamp alanında MEB AKUB ekipleriyle bir araya gelen Gülşen Özer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan Özer, gönüllülük esasıyla büyük özveriyle görev yapan MEB AKUB ekibinin gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin kurumsal kapasitenin güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade ederek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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