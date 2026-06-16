Düzce'de Av Yasağı Sona Erdi - Son Dakika
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Düzce'de Av Yasağı Sona Erdi

16.06.2026 09:50
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Düzce'de göl ve akarsulardaki sazan türlerine av yasağı 15 Haziran'da sona erdi, denetimler sürecek.

Ülkemiz genelindeki göl, gölet, baraj ve akarsularda sazan, kadife, yayın ve tatlı su kefali gibi sazangil türlerine yönelik uygulanan av yasağı, Düzce'de 15 Haziran itibarıyla sona erdi.

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla ekipler tarafından iç sularda denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Yetkililer, su ürünleri stoklarının korunması ve ekolojik dengenin devamlılığının sağlanması için avcılık faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlarımızın avlanma boyu, tür, zaman ve yöntemlere ilişkin kurallara hassasiyetle uymaları, doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynakları bırakılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Denetimlerin av sezonu boyunca il genelindeki iç sularda devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, 3. Sayfa, Düzce, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Av Yasağı Sona Erdi - Son Dakika

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