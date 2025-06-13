Düzce\'de Babalar Günü\'nde Alzheimer Hastalarına Özel Etkinlik

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nden hizmet alan vatandaşlar için Aydınpınar Sosyal Tesisleri'nde Babalar Günü etkinliği düzenlendi. Sürpriz bir gezi ile tesise giden çınarlar hem güzel havanın tadını çıkardı hem de duygusal anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi özel günlere yönelik sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Babalar Günü etkinliğinde ise bu kez Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nden hizmet alan konuklar için sürpriz bir gezi yapıldı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç'ın eşlik ettiği organizasyonda vatandaşlar Aydınpınar Sosyal Tesisleri'ni gezdi.

Merkezin koca çınarları, hazırlanan sürpriz karşısında duygularını gizleyemezken Türk Sanat Müziği dinleyerek doğanın ve güzel havanın tadını çıkardı. Başkan Yardımcısı Kılıç, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeleri tek tek verdi, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün selamlarını iletti.

Ayşe Kılıç, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyonun kendileri ve konuklar için de çok farklı bir deneyim olduğu belirterek tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik etti. - DÜZCE