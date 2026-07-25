Düzce’de basın bayramı ilk kez etkinliklerle kutlandı

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz 1908'de Türk basınında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümü dolayısıyla Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı cemiyet merkezinde düzenlediği programla kutladı. Etkinliğe Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, cemiyet yönetimi ve gazeteciler katıldı.

Kutlama programı kapsamında sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunan gazeteciler, ardından 23 Nisan Parkı'nda bulunan Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti merkezinde bir araya geldi.

Günün anlam ve önemine binaen düzenlenen programa katılan Düzce Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Armutcu, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları karşıladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda gazeteciler, mesleki sorun ve taleplerini dile getirirken, Vali Makas ile Başkan Özlü bu konularda çözüm için destek vereceklerini ifade etti.

"Bizler görevini yaparken şehrini düşünen meslek grubuyuz"

Programda konuşan Cemiyet Başkanı Mustafa Armutcu, 24 Temmuz'un basın camiası için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Bizler, insanları doğru bilgilendirme konusunda gece-gündüz, yaz-kış devamlı çalışırken ve görevini yaparken de şehrini düşünen meslek grubuyuz. Bu noktada sizlerden aldığımız destekler ve vereceğiniz destekler bizler için çok değerli. Bu şehrin yapısına bir taş koyanlar her zaman bizler için önemli oldu. Şimdiye kadar verdiğiniz destekler ve bundan sonra vereceğiniz destekler için teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu.

"Gazeteciler kentin tanıtımında önemli bir misyon üstleniyor"

Belediye Başkanı Faruk Özlü ise gazetecilerin kentin tanıtımında önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, Düzce'nin doğal güzellikleri, tarihi ve turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında basının katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Özlü, kamu kurumları, özel sektör ve basın mensuplarının iş birliği içerisinde çalışmasının şehrin marka değerini artıracağını belirterek, "Düzce'de ilk defa düzenlenen bu etkinliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Düzce'nin ve bu bölgenin bütün Türkiye'ye ve hatta bütün dünyaya tanıtımında önemli bir görev üstlendiğinizi hatırlatmak isterim. Çünkü içinde bulunduğumuz bölge toprağıyla, doğasıyla, yaylasıyla, şelalesiyle, deniziyle, tarihi ile çok verimli çok zengin bir bölge. Bu bölgenin tanıtılması, bu bölgenin Türkiye'de hak ettiği bir seviyeye ulaşabilmesi için sizlerin önemli desteklerine ihtiyacımız var. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım. İnsanlar bizim çalışmalarımızı, valimizin, benim Düzce'deki kamu yöneticilerinin çalışmalarını siz insanlara anlatmazsanız, insanlar bunları sahiplenmezse bu sürdürülebilir olmaz. Yani o yüzden benim arzum sizlerle birlikte hep beraber çalışalım. Şehrimizi yükseltelim, şehrimizin imajını, şehrimizin Türkiye'de tanınırlığını yükseltelim. Düzce denince insanların aklına güzel şeyler gelsin. Sizlerden beklentimiz bu şehri hep birlikte kamu tarafı, özel sektör tarafı ve sizler bu şehri algısını, imajını, kalitesini yaşayan insanların standartlarının yükselmesini hep beraber sağlayalım, hep beraber çalışalım" diye konuştu.

"Sizler bizim için çok kıymetlisiniz"

Vali Mehmet Makas da konuşmasında tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı. Basının kamu yönetiminin en önemli paydaşlarından biri olduğunu ifade eden Vali Makas, gazetecilerin Düzce'nin tanıtımına ve gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana basın mensuplarının zaman zaman "gören göz ve duyan kulak" olduğunu belirten Makas, yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını dile getirerek, "Kamu yönetiminde yasama, yürütme, yargı üç kuvvet sayılır. Ama bize özellikle fakültelerde, iletişim fakülteleri başta olmak üzere birinci kuvvet aslında basın olarak öğretilir. Şehrimizi dışarıya tanıtacak olan, Düzce'nin imajını yükseltecek olan basındır, gazetecilerdir. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Yapmış olduğunuz haberler, verdiğiniz desteklerden dolayı ben cani gönülden teşekkür ediyorum. Altı aydır burada çalışıyoruz. Ama hakikaten zaman zaman görmeyen gözümüz, duymayan kulağımız oldunuz. Düzce'nin istediği yönde şehri yönetmeye çalışıyoruz. Ben aynı desteğin sürmesini talep ediyorum sizlerden gördüğünüz bir hata olursa öncelikle bize söyleyin Her eleştiriye, tenkite açığız. Eğer düzeltmek isek lütfen onu da haberleştirin. İşte milletin birbiriyle hemhal olması, birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde bir kentte yaşamasını sağlayan kuvvetlerden birisiniz. Ben o noktada her birinize cani gününden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve basın mensupları birlikte Basın Bayramı pastasını kesti.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.