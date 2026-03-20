Kabir ziyaretinde bulunanlara sürpriz

Düzce'de bayram dolayısıyla kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi tarafından Şehir Mezarlığı girişinde kurulan alanda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bayramın manevi atmosferinde kabir ziyareti yapan vatandaşlar, mezarlık çıkışında kolonya ve şeker ikramıyla karşılandı. Etkinlik kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, bayramlarını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ahirete irtihal eden tüm vatandaşlar için duaların edildiği programda, merhumlar rahmetle anıldı. Düzce Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ikram uygulaması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hasan Günden, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günler olduğuna dikkat çekerek, tüm vatandaşların bayramını kutladı ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. - DÜZCE