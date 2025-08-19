Düzce\'de Bilim Kafe Etkinliği Gerçekleşti

Bilimin toplumla buluşması, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri, Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor.

YÖK'ün bünyesinde kurulan ve daha sonra ülkemizdeki tüm üniversitelerde yaygınlaşan Bilim İletişimi Ofisleri, "Bilim Kafe" etkinlikleri ile bilimi toplumla buluşturuyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Kampüs Ötesi Buluşma: Aşırı Sıcaklar Size Zarar Veriyor Olabilir mi?" adlı Bilim Kafe etkinliği, Konuralp Antik Tiyatrosu Seyir Terası Çadırında gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut, Düzce Üniversitesi'nde üretilen bilimsel bilgiyi halk tarafından kullanabilecek bilgiye dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade ederek, her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

Etkinlikte Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, "Kampüs Ötesi Buluşma: Aşırı Sıcaklar Size Zarar Veriyor Olabilir mi?" başlıklı sunumu ile halkla bir araya geldi. İnsanların yaz mevsiminde aşırı sıcaklara maruz kaldığını ve işleri dolayısıyla dışarı çıkmak durumunda olduklarını söyleyen Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, özellikle yaşlıların bu konuda büyük risk altında olduğuna dikkat çekti. Yüksek sıcaklıklarda 10.00-17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunan Doç. Dr. Demir, dışarı çıkılması durumunda şemsiye kullanılmasını, güneş gözlüğü takılmasını, açık renkli giysiler giyilmesini tavsiye etti.

Vücudun su kaybını önlemek için günde 1,5 litre su içme oranının, 2 litreye çıkarılmasının doğru olacağına işaret eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, idrar renginin koyu olmasının sıvı alımına ihtiyacın önemli bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi. Tansiyon ilacı kullananların sıcak havalarda çok çay ve kahve tüketmemesi gerektiğini de dile getiren Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, sıcaktan olumsuz etkilenenlerin ılık veya soğuğa yakın suyla duş almasını, soğuk uygulama yapmasını ve ilaçlarını düzenli kullanmalarını önerdi.

Konuşmasının son bölümünde tarım alanlarındaki yaralanmalar, kene ve yılan ısırıklarına karşı önlemler ve tedavi yöntemlerinden bahseden Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE