Düzce'de Bilim Kafe Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de Bilim Kafe Etkinliği Gerçekleşti

Düzce\'de Bilim Kafe Etkinliği Gerçekleşti
19.08.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi, 'Aşırı Sıcaklar Size Zarar Veriyor Olabilir mi?' konulu Bilim Kafe düzenledi.

Bilimin toplumla buluşması, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri, Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor.

YÖK'ün bünyesinde kurulan ve daha sonra ülkemizdeki tüm üniversitelerde yaygınlaşan Bilim İletişimi Ofisleri, "Bilim Kafe" etkinlikleri ile bilimi toplumla buluşturuyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Kampüs Ötesi Buluşma: Aşırı Sıcaklar Size Zarar Veriyor Olabilir mi?" adlı Bilim Kafe etkinliği, Konuralp Antik Tiyatrosu Seyir Terası Çadırında gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut, Düzce Üniversitesi'nde üretilen bilimsel bilgiyi halk tarafından kullanabilecek bilgiye dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade ederek, her zaman vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

Etkinlikte Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, "Kampüs Ötesi Buluşma: Aşırı Sıcaklar Size Zarar Veriyor Olabilir mi?" başlıklı sunumu ile halkla bir araya geldi. İnsanların yaz mevsiminde aşırı sıcaklara maruz kaldığını ve işleri dolayısıyla dışarı çıkmak durumunda olduklarını söyleyen Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, özellikle yaşlıların bu konuda büyük risk altında olduğuna dikkat çekti. Yüksek sıcaklıklarda 10.00-17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunan Doç. Dr. Demir, dışarı çıkılması durumunda şemsiye kullanılmasını, güneş gözlüğü takılmasını, açık renkli giysiler giyilmesini tavsiye etti.

Vücudun su kaybını önlemek için günde 1,5 litre su içme oranının, 2 litreye çıkarılmasının doğru olacağına işaret eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, idrar renginin koyu olmasının sıvı alımına ihtiyacın önemli bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi. Tansiyon ilacı kullananların sıcak havalarda çok çay ve kahve tüketmemesi gerektiğini de dile getiren Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, sıcaktan olumsuz etkilenenlerin ılık veya soğuğa yakın suyla duş almasını, soğuk uygulama yapmasını ve ilaçlarını düzenli kullanmalarını önerdi.

Konuşmasının son bölümünde tarım alanlarındaki yaralanmalar, kene ve yılan ısırıklarına karşı önlemler ve tedavi yöntemlerinden bahseden Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Etkinlik, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Bilim Kafe Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:26:23. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Bilim Kafe Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.