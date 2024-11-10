Düzce'de Çiftçi Buluşmaları Başladı - Son Dakika
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Düzce'de Çiftçi Buluşmaları Başladı

Düzce\'de Çiftçi Buluşmaları Başladı

Düzce Tarım İl Müdürlüğü, çiftçilerle bilgilendirme toplantıları düzenleyerek destekleme modelini anlatıyor.

10.11.2024 09:52
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'tarım sahada' sloganıyla yürütülen çalışmalarda çiftçilerle bir araya geliyor. Çiftçileri tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve kahverengi kokarca zararlısıyla ilgili bilgiler aktarılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yapmak, ayrıca Kahverengi Kokarca Zararlısı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor. Sahadan bir an olsun ayrılmayan Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun'un Kaymakçı Köyü'nde düzenlenen toplantıda çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda, tarımsal üretim süreçlerinin planlanması, yeni destekleme modeli ve Kahverengi Kokarca zararlısı ile mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. İl Müdürü Esra Uzun, çiftçilerin sorularını dikkatle dinleyerek, "Çiftçilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların ihtiyaçlarını sahada, yerinde anlamak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Düzce merkez ve 7 ilçede, toplamda 24 köy ve mahallede çiftçilerle birebir iletişim kurarak sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü ve hedeflerinin tüm çiftçiler ulaşmak olduğunu beyan eden Uzun "Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli oluşturma hedefimiz doğrultusunda, çiftçilerimizle buluşmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Tarım sahada mottosu ile yapılan toplantılar çerçevesinde son üç haftada, 72 toplantıda 1695 çiftçiye ulaşılarak, Kahverengi Kokarca Zararlısı ile mücadele, teni destekleme modeli ve tarımsal üretim planlaması konularında rehberlik yapıldı.

Sahada aktif olarak görev yapan il ve ilçe müdürlükleri, Düzce'nin tüm köy ve mahallelerinde çiftçilerin yanında olmayı ve tarımda verimliliği artırma misyonunu sürdürmeyi taahhüt ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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