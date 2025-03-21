Düzce'de Dünya Su Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de Dünya Su Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce\'de Dünya Su Günü Etkinliği Düzenlendi

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Dünya Su Günü dolayısıyla Düzce Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi'nde minik öğrencilere su bilinci ve tasarrufu hakkında eğitim etkinliği düzenledi.

21.03.2025 10:07  Güncelleme: 10:12
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Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Düzce Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören miniklerle yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlikte, öğrencilere su bilinci ve su tasarrufunun önemi anlatıldı.

Hayat kaynağımız olan suyun doğru kullanımı ve bilinçlendirme noktasında farkındalık oluşturmak için Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla eğitim etkinliği düzenlendi. Düzce Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrencilerle bir araya gelen müdürlüğe bağlı çevre mühendislere tarafından suyun döngüsü, hayatımızdaki değeri, nasıl tasarruflu kullanılacağı ve son olarak suyun, içme suyu arıtma tesislerinde nasıl arıtıldığına yönelik deneysel anlatımlar gerçekleştirildi.

Minik öğrenciler, Dünya Su Gününe dair hazırladıkları anlamlı dövizleri ve şapkalarla farkındalığa katkıda bulunurken, eğitmenlerin aktardıkları bilgileri de pür dikkat dinledi. Minikler, eğitimin sonunda hep birlikte 'Dünya Su Gününü' kutladı.

Müdürlük, su farkındalığı oluşturulması adına okul öncesi, ilk ve ortaokullara yönelik eğitim etkinliklerini oluşturulan takvim çerçevesinde devam ettirecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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